Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον 65χρονο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο.

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Παρασκευή (12/06), ο 65χρονος Ιταλός συλληφθείς για τη διπλή δολοφονία, μητέρας και γιου, στο Αίγιο.

Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τις ανθρωποκτονίες και για οπλοκατοχή, επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι ήταν αυτός που σκότωσε την 54χρονη και τον 26χρονο.

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