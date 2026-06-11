«Δημήτρη, morto»: Μάρτυρας - κλειδί «σπάει» τη σιωπή του για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Η μαρτυρία του γείτονα και φίλου του Ιταλού, που αντίκρισε τα νεκρά τα θύματα και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση του φονικού στο Αίγιο.

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης του διπλού φονικού μητέρας και γιου στο Αίγιο, και ένα πρόσωπο «κλειδί» ίσως ρίξει φως στην υπόθεση. Ο λόγος, για τον γείτονα και φίλο του Ιταλού κατηγορουμένου.

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