Φοβούνται «μοναχικό λύκο» στο Μουντιάλ 2026: Η προειδοποίηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν προειδοποίησε για ενδεχόμενο χτύπημα «μοναχικού λύκου» στο Μουντιάλ 2026.

Υπό τον φόβο του «μοναχικού λύκου» ξεκινά στις ΗΠΑ το Μουντιάλ 2026, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν, οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθούν στις έντεκα αμερικανικές πόλεις και θα διαρκέσουν περισσότερο από ένα μήνα, «θα είναι πολύ ασφαλείς», αλλά «δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο».

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