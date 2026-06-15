Τέξας: Αγρότης δώρισε 350 στρέμματα για παιδικό πάρκο και ο δήμος τα πούλησε για 10 εκατ. ευρώ

Το 1999 ο 87χρονος κ. Μπλάντ αποφάσισε να παραχωρήσει στρέμματα γης προκειμένου να παίζουν τα παιδιά, αλλά ο δήμος τα πούλησε για 10 εκατ. σε data center

Ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος να βρεθεί ένας χώρος αφιερωμένος στα παιδιά της περιοχής που δεν είχαν μέρος να παίξουν. Έτσι, προχώρησε στη δωρεά με την προϋπόθεση να δημιουργηθεί στο σημείο ένα κοινοτικό πάρκο. Για τη μεταβίβαση αυτή έλαβε το συμβολικό ποσό των δέκα λιρών. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, η έκταση άλλαξε επανειλημμένα χέρια και τελικά δεν θα φιλοξενήσει ποτέ το πάρκο που η πόλη είχε δεσμευτεί γραπτώς να κατασκευάσει. Το οικόπεδο, πρόσφατα πουλήθηκε έναντι δέκα εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων.

Οι κάτοικοι, εξοργισμένοι με την τροπή της υπόθεσης, έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα εναντίον της εταιρείας, ο οποίος όμως μέχρι στιγμής παραμένει άκαρπος, σύμφωνα με το 404 Media. Η Παμέλα Γκρίφιν, παλιά κάτοικος της περιοχής που είχε γνωρίσει τον Μπλαντ, θυμάται τα λόγια που είχε πει κάποτε στον πατέρα της: «Σκέφτομαι να δωρίσω αυτή τη γη για να γίνει πάρκο, γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται έναν χώρο να παίζουν». Πρόσφατα, το πρωτότυπο συμβόλαιο ήρθε στο φως και οι γείτονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στο εφετείο. «Δεν παλεύω απλώς ενάντια σε ένα data center, αλλά επειδή αυτή η γη δωρίστηκε για να γίνει πάρκο», τονίζει η Γκρίφιν.

Ισχυρισμοί για αθέτηση της συμφωνίας

Στις 7 Ιουλίου 1999, ο Μπλαντ παραχώρησε την έκταση στο Ίδρυμα Πάρκων και Αναψυχής του Τέξας ,ένα δημόσιο καταπίστευμα, υπό τον όρο να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πάρκο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ίδρυμα μεταβίβασε τη γη στο Ίδρυμα Πάρκων της Κομητείας Ουίλιαμσον, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Μόλις έναν μήνα μετά, το ακίνητο πέρασε στα χέρια του Δήμου του Τέιλορ. «Στο συμβόλαιο δεν υπήρχαν σημειώσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της γης», ισχυρίζεται πλέον ο Δήμος στην ιστοσελίδα του, αναφερόμενος στο έργο του data center.

Στη συνέχεια, ο Δήμος του Τέιλορ εισέπραξε 15.000 δολάρια από την πώληση του οικοπέδου στην Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης του Τέιλορ (TEDC). Αυτή, με τη σειρά της, το μεταβίβασε πέρυσι στην εταιρεία Blueprint για δέκα εκατομμύρια δολάρια. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, με μια ολόκληρη γειτονιά να βρίσκεται στα κάγκελα εξαιτίας των επιπτώσεων που φέρνει η κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων ακριβώς δίπλα στα σπίτια τους.

Οι θέση του Δήμου της επαρχιακής πόλης

Από την πλευρά του, ο Δήμος του Τέιλορ υποστηρίζει ότι το να σταματήσει μια τέτοια επένδυση ξεπερνά τις αρμοδιότητές του, ενώ επισημαίνει ότι τα εκατομμύρια δολάρια που θα εισπραχθούν από τους φόρους θα ωφελήσουν τελικά τους ίδιους τους κατοίκους. «Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η πόλη προβλέπει πρόσθετα έσοδα έως και 30 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των φόρων ακίνητης περιουσίας και για επενδύσεις στους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τα πάρκα και άλλες υποδομές.

Παράλληλα, η σχολική περιφέρεια υπολογίζει έσοδα έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα κατευθυνθούν στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, την αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών και την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης στους μαθητές μας», διαβεβαιώνουν οι δημοτικές αρχές του Τέξας.

Η κάθετη άρνηση των κατοίκων

Οι κάτοικοι, ωστόσο, αντιτίθενται σθεναρά στην παρουσία ενός data center τόσο κοντά στα σπίτια τους. Ανησυχούν έντονα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το έργο στην ,ποιότητα του αέρα, στα αποθέματα νερού, στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στα επίπεδα θορύβου. Επιπλέον, εκφράζουν φόβους για το πώς μια τέτοια βιομηχανική εγκατάσταση θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξία των ακινήτων τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να τα πουλήσουν.

Η δημοτική αρχή επιμένει ότι δεν έχει τη νομική δύναμη να αλλάξει την πορεία του έργου, καθώς η συγκεκριμένη έκταση έχει χαρακτηριστεί ως «Κέντρο Απασχόλησης» στον χάρτη μελλοντικής χρήσης γης. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε «ζώνες δημιουργίας θέσεων εργασίας και κτίρια που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα των υπόλοιπων περιοχών – ουσιαστικά, οτιδήποτε δεν αποτελεί εμπορική ή οικιστική ζώνη του κέντρου της πόλης».

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες και για τον σκοπό αυτό, ανέθεσε σε εξειδικευμένη εταιρεία τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κέντρου δεδομένων, ενώ θεσπίστηκε μια σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και η δημιουργία ζωνών πρασίνου για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, καθώς και τη χρήση συστήματος ψύξης κλειστού κυκλώματος, ώστε η λειτουργία της μονάδας να μην επιβαρύνει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

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