Ακραίο: Εργάτες στην Ινδία εκπαιδεύουν ρομπότ AI για να κάνουν τη δική τους δουλειά

Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ινδία καταγράφουν τις καθημερινές τους κινήσεις για να εκπαιδεύσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Με μια κάμερα δεμένη στο κεφάλι, η 25χρονη Nagireddy Sriramyachandra περνά μέρος της ημέρας της καταγράφοντας απλές καθημερινές εργασίες στην κουζίνα της. Από το καθάρισμα και το κόψιμο φρούτων μέχρι άλλες οικιακές δραστηριότητες, κάθε κίνησή της μετατρέπεται σε πολύτιμο υλικό για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξούν να δώσουν στα ρομπότ πιο ανθρώπινες δεξιότητες.

Για κάθε ώρα βιντεοσκόπησης αμείβεται με 250 ρουπίες (2,25 ευρώ), ποσό που μπορεί να μοιάζει μικρό, αλλά αντανακλά μια νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στην Ινδία. Χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν πλέον στη συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων AI.

Η βασική ιδέα

Η βασική ιδέα είναι απλή: τα ρομπότ μπορούν να μάθουν να εκτελούν εργασίες παρακολουθώντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ανθρώπων. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν βίντεο πρώτου προσώπου, γνωστά ως «εγωκεντρικά δεδομένα», ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να κατανοούν πώς κινείται ένας άνθρωπος, πώς χειρίζεται αντικείμενα και πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

Σε αντίθεση με τα chatbot ή τις εφαρμογές δημιουργίας εικόνων, που βασίζονται κυρίως σε ψηφιακά δεδομένα, τα ανθρωποειδή ρομπότ χρειάζονται πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, εργαζόμενοι σε σπίτια, εργοστάσια και ειδικά στούντιο φορούν κάμερες κεφαλής, γυαλιά καταγραφής ή αισθητήρες κίνησης, δημιουργώντας τεράστιες βάσεις δεδομένων ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Παγκόσμιος κόμβος η Ινδία

Η Ινδία έχει εξελιχθεί σε βασικό παγκόσμιο κόμβο για τη συλλογή, επεξεργασία και επισήμανση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικοί εκτιμούν ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ.

Ωστόσο, η ίδια η επιτυχία αυτής της τεχνολογίας προκαλεί ανησυχίες. Πολλοί εργαζόμενοι αναρωτιούνται αν τα δεδομένα που παρέχουν σήμερα θα χρησιμοποιηθούν αύριο για τη δημιουργία μηχανών που θα μπορούν να εκτελούν τις ίδιες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Η 55χρονη Πόνι, η οποία κατασκευάζει γιρλάντες λουλουδιών στους δρόμους της Μπανγκαλόρ, συμμετέχει επίσης σε αντίστοιχα προγράμματα καταγραφής κινήσεων. Παρότι αναγνωρίζει το οικονομικό όφελος, εκφράζει την ανησυχία ότι οι επόμενες γενιές εργαζομένων ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με έναν πιο αυτοματοποιημένο κόσμο και λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το δίλημμα αποτυπώνει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης: οι άνθρωποι που σήμερα εκπαιδεύουν τις μηχανές μπορεί να συμβάλουν άθελά τους στη δημιουργία τεχνολογιών που θα αλλάξουν ριζικά την αγορά εργασίας του αύριο.

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