New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» -Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου

Οι New York Times αποκαλύπτουν τη φορτισμένη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου με στόχο τη διαχείριση των πολιτικών κραδασμών από το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η αποκάλυψη μιας άκρως απόρρητης, έκτακτης σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου φέρνει στο φως το παρασκήνιο των έντονων διεργασιών στην κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τη διαχείριση των πολιτικών κραδασμών από το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο στενός κύκλος του Αμερικανού Προέδρου συγκεντρώθηκε εκτάκτως μετά την έκδοση υπομνήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, το οποίο ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» του Έπσταϊν ούτε αποδείξεις για εκβιασμούς. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την έντονη δυσφορία ακόμη και της εκλογικής βάσης του κινήματος MAGA, αναγκάζοντας τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να αναζητήσουν στρατηγικές αποστασιοποίησης του προέδρου από την υπόθεση.

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