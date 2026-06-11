Σκορδά για ΣΤΑΣΥ - Pride: «Το κόστος είναι να πάμε 20 χρόνια πίσω και να βάλουμε πάλι τον κόσμο σε διχασμό»

Η Φαίη Σκορδά δήλωσε, με αφορμή σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου, ότι η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην μπουν αφίσες για το Pride στο Μετρό έχει κόστος να πάμε 20 χρόνια πίσω.

H Φαίη Σκορδά σχολίασε σήμερα (11/6) με τους συνεργάτες της στον αέρα του Buongiorno την απόφαση της ΣΤΑΣΥ να απορρίψει το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση ενημερωτικών αφισών στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πρακτική που εφαρμοζόταν σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έριξε στο τραπέζι την πεποίθησή του ότι υπάρχει και πολιτικό παρασκήνιο πίσω από την παραπάνω απόφαση λόγω των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν μέσα στο 2027 με τη Φαίη Σκορδά να εξηγεί στη συνέχεια για ποιον λόγο δεν θέλει καν να σκέφτεται ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.

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