Σε ποια cult σειρά πρωταγωνίστησε η «Πένι» Κέιλι Κουόκο πριν το Big Bang Theory και δεν άρεσε κιόλας

Πριν η Κέιλι Κουόκο γίνει η «Πένι» του Big Bang Theory, είχε πρωταγωνιστήσει σε μια cult σειρά των late '90s - early '00s, υποδυόμενη μια μάγισσα και δεν άρεσε κιόλας.

Για δώδεκα χρόνια, από το 2008 έως το 2019, η Κέιλι Κουόκο (Kaley Cuoco) ήταν η Πένι στην επιτυχημένη σειρά «The Big Bang Theory» που προβλήθηκε και στη χώρα μας από το Star, τη σειρά που την έκανε παίγνωστη σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα εκτόξευσε και το κασέ της.

Σε καμία περίπτωση, βέβαια, ο ρόλος της Πένι δεν ήταν ο πρώτος της Κέιλι Κουόκο, αφού η διάσημη ηθοποιός είχε ξεκινήσει να συμμετέχει σε σειρές και τηλεταινίες από την ηλικία των 7 ετών το 1992.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr