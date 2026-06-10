Τρομοκρατημένοι οι Έλληνες του Μπέλφαστ: «Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού πογκρόμ»
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Χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών.
Xάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και κάλεσμα από τον Έλον Μασκ για να βγει ο κόσμος στους δρόμους.
Οι ταραχές στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να πυρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους έχουν τρομοκρατήσει και την ελληνική κοινότητα.
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