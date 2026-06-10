Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

Σε πολύ αυστηρό ύφος τόνισε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα», ενώ τόνισε ότι έχουν αυξηθεί 3000% μόνο στην Αττική.

«Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό και μία τραυματία προ ημερών στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο, σύμφωνα με τον υπουργό.

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