Μεταναστευτικό: Σάλος στη Βουλή για τη φράση «θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα;» του Βορίδη

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλή η αναφορά του Μάκη Βορίδη στο μεταναστευτικό. Η φράση για τις βάρκες πυροδότησε πολιτική σύγκρουση και σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση.

Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής προκάλεσε η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η φράση «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δε θα τη βουλιάξουμε;», που διατυπώθηκε από το βήμα της Ολομέλειας στο πλαίσιο της συζήτησης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, προκάλεσε άμεση αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση για υιοθέτηση ακραίας και επικίνδυνης ρητορικής.

Η παρέμβαση Βορίδη και η πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρώην υπουργός υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», απαντώντας στις επικρίσεις κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της ΝΔ και υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις επικεντρώνονται περισσότερο στη διαχείριση παρά στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι οι πολιτικές αποτροπής πρέπει να κινούνται εντός συγκεκριμένων ορίων και αναφέρθηκε στις συμφωνίες συνεργασίας που έχουν συναφθεί με την Τουρκία και τη Λιβύη για τον περιορισμό των αφίξεων μεταναστών.

Η αναφορά του στις βάρκες μεταναστών προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, με τη συνεδρίαση να αποκτά υψηλούς τόνους.

Η διευκρίνιση του βουλευτή της ΝΔ

Μετά τις αντιδράσεις, ο κ. Βορίδης επανήλθε ζητώντας τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε.

Όπως ανέφερε, η αναφορά του δεν αποτελούσε πρόταση ή θέση υπέρ τέτοιων πρακτικών, αλλά επιχείρημα για να καταδείξει τα όρια των πολιτικών αποτροπής και να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση επιλέγει διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φράση χρησιμοποιήθηκε ως υποθετικό παράδειγμα προκειμένου να αναδείξει τι δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική επιλογή ενός κράτους δικαίου.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ερώτημα που τέθηκε στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους διατυπώσεις προσβάλλουν τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα.

Έντονη ήταν και η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος υποστήριξε ότι η αποτροπή δεν μπορεί να εφαρμόζεται με πρακτικές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Νέα αντιπαράθεση με αφορμή τη Συνθήκη της Γενεύης

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στη δήλωση Βορίδη. Λίγο αργότερα ξέσπασε νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και του ΚΚΕ σχετικά με τη Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη για ιστορική ανακρίβεια αναφορικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της διεθνούς συμφωνίας, με τη συζήτηση να αποκτά ακόμη πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Η αντιπαράθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το πόσο πολωμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό γύρω από το μεταναστευτικό, ένα ζήτημα που συνεχίζει να προκαλεί έντονες συγκρούσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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