Τραμπ: «Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Απάτσι - Πρέπει να απαντήσουμε στην επίθεση»

Μήνυμα Τραμπ για κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ. Οι πιλότοι σώθηκαν, προαναγγέλλει αντίδραση.

Σε νέα τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ευθέως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στρατιωτικά σε επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικού στόχου.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο κ. Τραμπ με έκτακτη ανάρτησή του, ενημερώθηκε από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα επιθετικά ελικόπτερα τύπου Apache των ΗΠΑ, την ώρα που αυτό εκτελούσε περιπολία στην ευαίσθητη και στρατηγικής σημασίας περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

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