Spetses Classic Yacht Regatta 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για την επετειακή 15η διοργάνωση ξεκίνησε

Στο καθιερωμένο γεύμα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ιστιοπλοϊκής κοινότητας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, η Οργανωτική Επιτροπή της Regatta, χορηγοί, συνεργάτες και φίλοι της διοργάνωσης, εγκαινιάζοντας την αντίστροφη μέτρηση για μία χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Στον εμβληματικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, διοργανωτή του Spetses Classic Yacht Regatta, δόθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου , επίσημα, το έναυσμα για την επετειακή 15η διοργάνωση του θεσμού που θα διεξαχθεί στις 17 με 20 Ιουνίου στο νησί των Σπετσών, με την υποστήριξη του Poseidonion Grand Hotel και του Nαυτικού Ομίλου Σπέτσων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο καλωσόρισμα της Moët & Chandon η οποία συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας ως Χρυσός Χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta. Η μακρόχρονη αυτή συνεργασία έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του θεσμού, με κορυφαία, το Welcome Party που και φέτος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του προγράμματος-επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις στους καλεσμένους.

Στρατής Ανδρεάδης - Μέλος Δ.Σ. Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί σταθμοί της επετειακής διοργάνωσης. Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος αναμένεται να βραβεύσει όλους τους εν ζωή Έλληνες Ολυμπιονίκες Ιστιοπλοΐας με την συμβολή της Julius Baer , ενώ ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η προβολή του επετειακού ντοκιμαντέρ «Spetses Classic Yacht Regatta – 15 Years», αφιερωμένου στη δεκαπενταετή πορεία του θεσμού.Την επετειακή ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης θα συμπληρώσουν τα ειδικά σχεδιασμένα polo της GANT. Παράλληλα, η GANT θα δώσει δυναμικό «παρών» στις Σπέτσες με το GANT Pop-up Store, μεταφέροντας το αυθεντικό nautical lifestyle του brand στην καρδιά του θεσμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη το Supradyn Active Golden Hour Run, τις ημερήσιες απονομές καθώς και την κεντρική απονομή των αγώνων το βράδυ της 20ής Ιουνίου. To τελευταίο ραντεβού θα δοθεί στο καθιερωμένο Farewell Crew Party με την υποστήριξη της Αmundi-Next Gen, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πληρώματα και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ολοκληρώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εμπειρία της Regatta.

Λίζα Σταθάτου - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Spetses Classic Yacht Regatta, μέλος Δ.Σ. Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής SCYR 2026 και μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Λίζα Σταθάτου, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενη στη σημασία της συνέχειας και της κοινότητας που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη Regatta όλα αυτά τα χρόνια και δήλωσε :

«Το Spetses Classic Yacht Regatta είναι πάνω απ’ όλα ένας θεσμός που γεννήθηκε από την αγάπη για τη θάλασσα ,τα κλασσικά σκαριά και την ελληνική ναυτική παράδοση. Δεκαπέντε χρόνια μετά, παραμένει για εμάς μία ζωντανή εμπειρία που συνεχίζει να εξελίσσεται, χάρη στην επιμονή των ανθρώπων του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος τους οποίους και ευχαριστώ ξεχωριστά, στην υποστήριξη του Poseidonion Grand Hotel και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους χορηγούς μας »

Λίζα Σταθάτου - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Spetses Classic Yacht Regatta, μέλος Δ.Σ. Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Τον αγώνα στηρίζουν:



Στην επετειακή χρονιά των 15 ετών, η Moët & Chandon συνεχίζει να στηρίζει ως Χρυσός Χορηγός τη Spetses Classic Yacht Regatta 2026, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια σταθερής παρουσίας δίπλα στον θεσμό. Η μακρόχρονη αυτή συνεργασία αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της Moët & Chandon με αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η ομαδικότητα, και η χαρά του να μοιράζεσαι τη νίκη.



Με ιστορία που ξεκινά το 1743, η Moët & Chandon έχει συνδεθεί διεθνώς με στιγμές celebration, επιτυχίας και αυθεντικού savoir-faire, αποτελώντας διαχρονικά τη σαμπάνια των νικητών. Η παρουσία της στη Spetses Classic Yacht Regatta 2026 ενισχύει τον επετειακό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντάς την ως μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά τον αγώνα και μετατρέπεται σε γιορτή παράδοσης, αριστείας και κοινής επιτυχίας.

Η Julius Baer, ως η πιο αναγνωρισμένη ομάδα οικονομικής διαχείρισης από την Ελβετία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διεθνώς από τους ικανότερους εμπειρογνώμονες, θα είναι financial partner της διοργάνωσης.



To Gustavia Yacht Club, το μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2016 από τον Sir Stelios Haji-Ioannou του οποίου παραμένει πρόεδρος μέχρι σήμερα και από το 2020 έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον Ναυτικό Όμιλο Σπετσών.

Τα μέλη του Gustavia Yacht Club έχουν δικαίωμα χρήσης του Club House, που διαθέτει open bar, και βρίσκεται στο St. Barts και λειτουργεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Τον υπόλοιπο χρόνο τα μέλη έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διάφορα exclusive social and sailing events στο Μονακό και στις Σπέτσες.

Χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta, η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο.

Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Η GANT, η premium lifestyle μάρκα που ενσαρκώνει την αμερικανική κομψότητα με ευρωπαϊκή φινέτσα, θα βρίσκεται φέτος στη SCYR 2026 όχι μόνο ως χορηγός αλλά και ως ειδικός συνεργάτης ένδυσης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η GANT έντυσε το πλήρωμα του NOMMO, ενός κλασικού πολυτελούς ιστιοπλοϊκού μήκους 28,5 μέτρων, κατασκευασμένου το 1989 από την ιστορική ολλανδική ναυπηγική σχολή Jongert, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της μάρκας με την αυθεντική ναυτική αισθητική και το lifestyle που εκφράζει η διοργάνωση.

To S.Pellegrino, το light sparkling φυσικό μεταλλικό νερό των Ιταλικών Άλπεων, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υψηλή γαστρονομία και τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο, θα ενισχύσει τη φετινή εμπειρία SCYR με την παρουσία του στη διοργάνωση. Παράλληλα, θα φιλοξενήσει ένα exclusive S.Pellegrino Summer Dinner σε ένα εμβληματικό location κοντά στις Σπέτσες, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Η Bayer, κορυφαία εταιρεία στις Βιοεπιστήμες με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα, στηρίζει τη διοργάνωση με τα brands Bepanthol και Supradyn, ενισχύοντας τη σύνδεση της SCYR με την αυτοφροντίδα και την ενυδάτωση, συνοδεύοντας τους ιστιοπλόους σε κάθε τους διαδρομή.

Η Pro-Keds 1949, ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα στον χώρο των αθλητικών υποδημάτων με ρίζες που ξεκινούν από το 1949, επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή αγορά μέσα από ένα παγκόσμιο relaunch υπό την καθοδήγηση του Patrizio di Marco και του Jay Schottenstein. Στην Ελλάδα, η Pro-Keds 1949 εκπροσωπείται αποκλειστικά από τη Fashion Trends Agency.



Strategic Partner 15 ετών είναι η Salty Bag, η οποία έραψε και φέτος τις skippers’ bags των αγώνων, από επαναχρησιμοποιημένα πανιά ιστιοπλοΐας.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και της ΓΓ Αθλητισμού και την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών.