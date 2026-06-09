Επίθεση της μητέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα σε δημοσιογράφο: «Αν βγούνε τα σκυλιά θα σε φάνε, είσαι μια ξυπόλυτη»
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Άγρια φραστική επίθεση σε ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 από τη μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα. «Ο γιος μου δεν είναι εγκληματίας».
Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς απευθύνθηκε σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 η μητέρα του προφυλακισμένου Τζέιμς Δαλαμάγκα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος καθώς και ο πατέρας του, αλλά και η σύντροφός του έχουν προφυλακιστεί για υπόθαλψη εγκληματία.
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