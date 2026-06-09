Επίθεση της μητέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα σε δημοσιογράφο: «Αν βγούνε τα σκυλιά θα σε φάνε, είσαι μια ξυπόλυτη»

Άγρια φραστική επίθεση σε ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 από τη μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα. «Ο γιος μου δεν είναι εγκληματίας».

Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς απευθύνθηκε σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 η μητέρα του προφυλακισμένου Τζέιμς Δαλαμάγκα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος καθώς και ο πατέρας του, αλλά και η σύντροφός του έχουν προφυλακιστεί για υπόθαλψη εγκληματία.

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