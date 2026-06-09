Πλοίο εξαφανίστηκε πριν από 250 χρόνια: Τώρα αποκαλύπτει τα μυστικά του ένα προς ένα

Για τους αρχαιολόγους πρόκειται για μια ανακάλυψη που ίσως συμβεί μόνο μία φορά στη ζωή τους...

Στον βυθό της θάλασσας ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Δανία βρίσκεται το ναυάγιο ενός εμπορικού πλοίου του 18ου αιώνα, το οποίο οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν ως μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Σε βάθος 600 μέτρων έχουν διατηρηθεί εκατοντάδες κομμάτια κινεζικής πορσελάνης, πολυτελή ευρωπαϊκά αγαθά και ακόμη σφραγισμένα κιβώτια που ενδέχεται να κρύβουν άλλους θησαυρούς.

Για τους αρχαιολόγους πρόκειται για μια ανακάλυψη που ίσως συμβεί μόνο μία φορά στη ζωή τους. Στον βυθό του πορθμού Σκάγκερακ, ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Δανία, βρίσκεται το ναυάγιο ενός εμπορικού πλοίου των μέσων του 18ου αιώνα, με το φορτίο του να έχει διατηρηθεί σε σχεδόν απίστευτη κατάσταση. Πιάτα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, άθικτα φλιτζάνια, πολυτελείς πολυέλαιοι, γυάλινα ποτήρια με πόδι και κιβώτια που παραμένουν κλειστά. Όλα αυτά βρίσκονται σε βάθος 600 μέτρων, εκεί όπου το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να φτάσει και όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ παρόμοια αρχαιολογική έρευνα στη βόρεια Ευρώπη.

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