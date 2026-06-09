Συνεχίζει στον Alpha η Γερμανού αλλά... με περικοπές: Ποιοι συνεργάτες θα αποχωρήσουν

Όπως όλα δείχνουν, η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει στον Alpha, παρά τα σενάρια που ήθελαν να ολοκληρώνεται φέτος η εκπομπή.

Μετά το μεγάλο σάλο που προκλήθηκε από ρεπορτάζ που ήθελε απόρρητη οικονομοτεχνική μελέτη του Alpha να εισηγείται τη διακοπή της προβολής της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» από τη νέα σεζόν και την απενεργοποίηση της ζώνης και τη διάψευση σε υψηλούς τόνους που ακολούθησε από το κανάλι ξεκινούν οι συζητήσεις του Alpha με τη Ναταλία Γερμανού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Άλλωστε η ίδια η παρουσιάστρια χωρίς να χρησιμοποιήσει υψηλούς τόνους φρόντισε με μάλλον χιουμοριστικό τρόπο απευθυνόμενη προς τους συνεργάτες της να διαψεύσει τις πληροφορίες που ήθελαν την εκπομπή να ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου.

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