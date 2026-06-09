Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Γονείς και το 9χρονο άρρωστο παιδί τους έπεσαν από ουρανοξύστη

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία, με τους γονείς να μην μπορούν να αντέξουν ότι θα χάσουν το παιδί τους.

Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, με τριμελή οικογένεια να πέφτει από πολυώροφο κτίριο και τις πληροφορίες να θέλουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Η μητέρα, ο πατέρας και το 9χρονο παιδί τους έπεσαν από μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον 36ο όροφο του 45όροφου ουρανοξύστη Highpoint, λίγο αφότου ο μικρός είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr