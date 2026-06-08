Ράνια Τζίμα για τον ανασχηματισμό: «Βλέπω μια στροφή της ΝΔ προς τα δεξιά»
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Στροφή προς τα Δεξιά μετά την προαναγγελία της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά βλέπει η Ράνια Τζίμα σχετικά με τον ανασχηματισμό.
Με τον δικό της τρόπο σχολίασε τον ανασχηματισμό η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.
Εγώ αυτό που παρατήρησα περισσότερο από τις αλλαγές, είναι μια στροφή προς τα δεξιά. Δηλαδή και ο κ. Κυρανάκης και ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Σιμόπουλος.
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