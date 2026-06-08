Χειροπέδες σε 70χρονο Γάλλο για την επικίνδυνη πυρκαγιά στο Λουτράκι: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στην Περαχώρα Λουτρακίου. Απετράπησαν τα χειρότερα, ενώ συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος για τη φωτιά.

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η άμεση και στοχευμένη κινητοποίηση των αρχών αποσόβησε τα χειρότερα, προστατεύοντας πλήρως κατοικίες και υποδομές, παρά τη γρήγορη εξάπλωση των φλογών που ευνόησε το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

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