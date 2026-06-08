Πώς «αναρρώνει» ο Τσιτσιπάς μετά τον αποκλεισμό από το Garros: Incognito στη Σέριφο με την Κρίστεν Τομς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε τον αποκλεισμό του από το Roland Garros να τον πάρει «από κάτω», και εντός λίγων ημερών επισκέφθηκε τη Σέριφο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε τον αποκλεισμό του από το Roland Garros να τον πάρει «από κάτω», και εντός λίγων ημερών επισκέφθηκε τη Σέριφο, απολαμβάνοντας κυκλαδίτικες διακοπές με τη σύντροφό του.

«Off-grid with my chouchou», έγραψε ο Έλληνας τενίστας στην ανάρτησή του, και συνόδευσε με φωτογραφίες από το νησί των Κυκλάδων με το τραγούδι «Μερακλήδες» που τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλλου.

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