Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

Μια σπάνια παρουσία στη Μεσόγειο

Πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε υποβρυχίως για πρώτη φορά, σε μια συνάντηση που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα του είδους.

Η εμφάνιση του καρχαρία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής της οργάνωσης Healthy Seas, όταν δύτες εργάζονταν για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ναυάγιο, ανοιχτά μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας.

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