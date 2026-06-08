«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

Η φιλόξενη αγκαλιά της σχολής εκείνη τη μέρα του Δεκεμβρίου του 1979 ήταν μια σκοτεινή βιτρίνα.

Όταν η Σίλα Τζόις έγινε δέκα ετών, της έκαναν το πρώτο της δώρο γενεθλίων. Όχι μια κούκλα Barbie ή ένα καινούργιο φόρεμα, αλλά μια επίσκεψη σε μια τοπική σχολή μαγειρικής.

Ήταν ενθουσιασμένη γιατί ήταν η πρώτη της έξοδος μόνη με τη μητέρα της, τη Μαίρη. Μια απόδραση από το παγωμένο μπανγκαλόου όπου ζούσε με τους γονείς της και τα 15 αδέρφια της, σε μια φτωχή συνοικία του Ντρογκέντα, περίπου 30 μίλια βόρεια του Δουβλίνου.

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