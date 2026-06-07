Μια 11άδα ποδοσφαιριστών που η κερκίδα τους «βάφτισε» με τα πιο επικά παρατσούκλια

Από το «Φαινόμενο» έως τον «Ψυχάκια»: Αυτή είναι η πιο επική 11άδα του πλανήτη με τα παρατσούκλια ποδοσφαιριστών.

Ποιος νοιάζεται για το τι γράφει η ταυτότητα; Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν δεν σε «βαφτίσει» η κερκίδα, δεν έχεις γράψει πραγματικά ιστορία. Τα επίσημα ονόματα είναι για τα χαρτιά της FIFA.

Οι αληθινοί θρύλοι του χορταριού κουβαλάνε προσωνύμια που γεννήθηκαν από τον ιδρώτα, τη μαγεία, το αίμα και την απόλυτη, ωμή τρέλα των οπαδών.

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