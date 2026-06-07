Η Ντούα Λίπα πλήρωσε 5.000 λίρες σε κατοίκους του Παλέρμο, μετά τις έντονες αντιδράσεις για το γαμήλιο πάρτι

Οι κάτοικοι στο Παλέρμο αντέδρασαν με γκράφιτι και αφίσες, για την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι Ντούα Λιπα και Κάλουμ Τέρνερ με το γαμήλιο πάρτι τους

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξαν το Παλέρμο της Σικελίας για το τριήμερο γαμήλιο πάρτι τους, μετατρέποντας την ιταλική πόλη στο απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς showbiz και προσελκύοντας, φυσικά, τα βλέμματα του παγκόσμιου Τύπου. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με τους κατοίκους να εκφράζουν γρήγορα την έντονη δυσαρέσκειά τους, ακόμη και με γκράφιτι, για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τον αποκλεισμό τμημάτων της πόλης εξαιτίας των εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικό ήταν και εκείνο που γράφτηκε με σπρέι κοντά στην πλατεία Piazza Croce dei Vesperi, το οποίο έγραφε: «Το Παλέρμο δεν ενοικιάζεται». Τα γκράφιτι καλύφθηκαν αργότερα από το προσωπικό, αρκετές ώρες πριν την άφιξη του ζευγαριού και των προσκεκλημένων τους για την πρώτη βραδιά των εορτασμών.

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