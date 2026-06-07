Πήγαν να γίνουν μοναχές, ερωτεύτηκαν και τελικά παντρεύτηκαν η μία την άλλη

Η Λουίζα και η Φρανσίλια γνωρίστηκαν σε μοναστήρι, ερωτεύτηκαν και σήμερα μιλούν ανοιχτά για μια αγάπη που δεν τις απομάκρυνε από τον Θεό.

Υπάρχουν ιστορίες αγάπης που μοιάζουν γραμμένες για να σπάσουν όλα τα κουτάκια που έχουμε στο μυαλό μας. Η ιστορία της Λουίζα Σιλβέριο και της Φρανσίλια Κόστα είναι μία από αυτές. Δύο γυναίκες που μπήκαν νέες σε μοναστήρι στη Βραζιλία, με σκοπό να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό, βρέθηκαν τελικά να εγκαταλείπουν τον μοναχικό δρόμο και να χτίζουν μαζί μια κοινή ζωή.

Το περίεργο είναι ότι η πρώτη τους γνωριμία δεν είχε τίποτα ρομαντικό. Η Λουίζα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν σχημάτισε και την καλύτερη άποψη για τη Φρανσίλια όταν τη συνάντησε. Και η Φρανσίλια, από την πλευρά της, δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα.

Η αγάπη που γεννήθηκε εκεί που δεν την περίμεναν

Με τον καιρό, οι δύο γυναίκες ήρθαν πιο κοντά. Τις ένωνε η πίστη, η ανάγκη προσφοράς και η επιθυμία να υπηρετήσουν κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Όμως όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν να καταλαβαίνουν πως αυτό που τις συνέδεε δεν ήταν απλώς μια δυνατή φιλία.

Κάποια στιγμή αποφάσισαν να φύγουν από το μοναστήρι. Δεν το περιγράφουν ως φυγή από τον Θεό, ούτε ως απόρριψη της πίστης τους. Αντίθετα, εξακολουθούν να δηλώνουν καθολικές και προσπαθούν μέσα από τη δική τους ιστορία να μιλήσουν σε ανθρώπους που παλεύουν να χωρέσουν τη σεξουαλικότητά τους και την πίστη τους στην ίδια ζωή.

Η ιστορία τους έγινε γνωστή μέσα από βίντεο του BBC World Service και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στα social media. Όχι μόνο επειδή δύο γυναίκες που πήγαιναν να γίνουν μοναχές τελικά παντρεύτηκαν η μία την άλλη, αλλά επειδή αρνήθηκαν να δεχτούν πως η αγάπη τους πρέπει υποχρεωτικά να σημαίνει και απώλεια της πίστης τους.

Δεν είναι, όμως, η μοναδική τέτοια ιστορία. Το 2016, στην Ιταλία, η Federica και η Isabel, δύο πρώην φραγκισκανές μοναχές, παντρεύτηκαν με πολιτική ένωση στο Πινερόλο, κοντά στο Τορίνο. Είχαν γνωριστεί μέσα από τη φιλανθρωπική τους δράση και ερωτεύτηκαν ενώ εργάζονταν σε χώρο στήριξης ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης.

Και εκείνες επέμειναν ότι δεν έχασαν την πίστη τους. Αυτό που αμφισβήτησαν ήταν η στάση της Εκκλησίας απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούν διαφορετικά από αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Η τελετή τους έγινε διακριτικά, μακριά από τα φώτα, επειδή οι ίδιες ήθελαν να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή.

Αυτό που ενώνει αυτές τις ιστορίες δεν είναι η πρόκληση, ούτε η διάθεση για σύγκρουση. Είναι η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να μη διαλέξουν ανάμεσα σε δύο κομμάτια του εαυτού τους. Την πίστη και την αγάπη.

Francília and Luiza were going to be nuns but instead ended up marrying each other. They remain deeply Catholic and connect with others online who are questioning their sexuality.



🎧 The priest leading the way for LGBT rights in Poland https://t.co/e7d6ZCnGcj pic.twitter.com/OtCb9gqtKi — BBC World Service (@bbcworldservice) June 4, 2026

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