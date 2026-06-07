Σεισμός τώρα: Oι κινήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνετε

Οι σεισμοί που σημειώθηκαν στην Εύβοια την Κυριακή (7/6) προκάλεσαν αναστάτωση. Τι δεν πρέπει να κάνετε όταν γίνεται σεισμός.

Μπορεί οι σεισμολόγοι να έχουν, κατά διαστήματα, από μικρές έως και μεγάλες διαφωνίες μεταξύ τους αλλά, όλοι τους συμφωνούν σε ένα πράγμα: Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για έναν σεισμό είναι να προετοιμαζόμαστε για αυτόν.

Mε δεδομένο πως ζούμε σε μια εξαιρετικά σεισμογενή χώρα, είναι περίπου σίγουρο πως κάποια στιγμή στη ζωή μας θα βιώσουμε έναν μεγάλο σεισμό, οπότε η προετοιμασία (ακόμα και ψυχολογική) είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό.

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