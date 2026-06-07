Ακούστε, νιώστε, τα Έθιμα και τις Τελετουργίες…

To Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Customs & Rituals Of The Taps of the Holy Trinity» (Fenny Compton Label) των The Taps of the Holy Trinity

Η μουσική είναι ο Λόγος και ο λόγος. Μέσω αυτής ενώνονται οι γλώσσες των ανθρώπων, της φύσης, των ζώων, των πραγμάτων, των παραδόσεων. Το αρχέγονο υπάρχει μέσα μας και είναι η αυτή η λεπτή κόκκινη γραμμή, αυτό το σημείο που σχεδόν δεν φαίνεται στο αχανές έρεβος. Και όμως είναι εκεί! Η επιμονή και η ανθεκτικότητά του γίνονται εσωτερική τριβή και φτιάχνουν τη φωτιά που καίει και γεννά νέους ανθρώπους, νέους χώρους, νέες παραδόσεις, πολιτισμούς, νέες ιστορίες. Μια φλόγα που τρεμοπαίζει πίσω από τα μάτια μας και μια λάμψη που περνά και κρύβεται, αυτό είναι η μουσική και ο ιερός της Λόγος…

Και δεν έχει σημασία, φυσικά, πού είσαι για να δημιουργήσεις. Είτε είσαι σε ένα ημιυπόγειο στην Κυψέλη είτε σε μια καλύβα στο βουνό, η ανάγκη να ακούσεις και να καταλάβεις αυτά που προϋπάρχουν και σου απευθύνονται έμμεσα, σιωπηλά, είναι αδήριτη, ανικανοποίητη, επιτακτική. Και πρέπει πρώτα να ακούσεις, να νιώσεις, να αισθανθείς και να κάνεις την ακοή προέκταση του είναι σου για να πάρεις κάτι από την ουσία της άφατης δημιουργίας, συνομιλίας, πρέπει να ενωθείς ψυχικά και συναισθηματικά με τη φύση και με τον εσώτερο εαυτό σου. Και μόνο τότε θα μπεις στον κόσμο των εθίμων και των τελετουργιών, αυτών που μας οδηγούν, αυτών που θα ακούσεις στο άλμπουμ «Custom and Rituals of The Taps of The Holy Trinity».

Ο πειραματισμός είναι το κλειδί…



Το εγχείρημα έχει τίτλο The Taps of The Holy Trinity και αποτελείται από πολίτες του κόσμου, από Αυστραλούς μουσικούς που ανήκουν στον χώρο του πειραματισμού. Η έννοια αυτή είναι το κλειδί για να επιτευχθεί η ένωση με το αρχέγονο που αναφέρουμε στο ξεκίνημα. Αν δεν αμφισβητήσεις, αν δεν δοκιμάσεις, αν δεν καταργήσεις τα σύνορά σου, πώς θα κάνεις πραγματικές ανακαλύψεις; Οι καλλιτέχνες αυτού του συνόλου ξέρουν ότι η παράδοση και το μυστήριο που κουβάλα είναι η πηγή που ρέει ασταμάτητα και καλείς τους αληθινά ανήσυχους να την «εκμεταλλευτούν».

Το «Custom and Rituals of The Taps of The Holy Trinity» είναι το πρώτο τους άλμπουμ και είναι αυτό που θα ακούγαμε σε έναν χριστιανικό, καθολικό, βουδιστικό ναό. Είναι αυτό που θα ακούγαμε την ώρα της επικοινωνίας μας με τη φύση, την καρδιά των πουλιών και τον παλμό του ποταμού. Είναι αυτό που θα ακούγαμε μέσα στα χαλάσματα γερών κτιρίων, την ώρα που αφηνόμαστε στην έκσταση, σαν άλλοι δερβίσηδες. Το άλμπουμ αυτό έχει κάτι το μυστικιστικό, κάτι το σκοτεινά γοητευτικό και κάτι λυτρωτικό.

Μια από τα άχρονα χρόνια!



Το άλμπουμ αποτελείται από έξι κομμάτια. Και κάθε κομμάτι είναι μια ιστορία από τα παλιά, από τα άχρονα… Οι ήχοι της φύσης, οι χορδές που τεντώνονται, ο κρυμμένος εσωτερικός κύκλος που κυλά σαν ανταύγεια στο πυρωμένο σκότος, το ταξίδι στο ψυχεδελικό σύμπαν, στα ηχοτοπία που αναδύονται από τον υγρό κόσμο μας και γεμίζουν με τους ιερούς καπνούς των ανείπωτων σκέψεων μας, των ανίδωτων βλεμμάτων μας… Το «Custom and Rituals of The Taps of The Holy Trinity» είναι μια ιεροτελεστία που συντελείται με ήχους «ταπεινούς», με ήχους και μελωδίες που γεμίζουν το γυμνό τοπίο της ψυχής και των ματιών, με ήχους που «πατάνε» στα όρια της αφήγησης και της ψαλμωδίας. Είναι σαν να ακούτε Dead Can Dance, αλλά με πιο έντονο και βαθύ πνευματικό, μυστικιστικό λόγο. Και για να μάθετε τι εστί The Taps of The Holy Trinity, σας παραθέτουμε τα στοιχεία από το δελτίο Τύπου που μας έστειλαν:

The Taps of the Holy Trinity are a new project from Australian experimental musicians Arthur Karanikas (BBQ Haque), Michael Plater (solo artist, The Right Hand is Doomed to Blacken, The Northern Lighthouse Board), Dee Hannan (George Xylouris Ensemble), Dave Bullock (Paul Kidney Experience, Kiss My Poodle’s Donkey), and Danny Martinov (The Exit Keys). The album also features contributions from Italian violinist Massimiliano Gallo and U.K experimentalist Paul Rodgers.

Drawing upon Arthur and Michael’s Mediterranean heritage, their music blends the

traditional folk drone of the Greek demotika style with the hypnotic ecstasy of Anatolian folk music and psychedelic rock. Their debut single, «Most of Them Were Ghosts», was released in 2024. Their full length debut album – «Customs & Rituals Of The Taps of the Holy Trinity» - will be released on June 20th via experimental U.K label Fenny Compton. It was recorded on quarter inch analogue tape and mixed and mastered by Loki Lockwood at Creepy Hollow in Melbourne.

*Οι The Taps of the Holy Trinity στο Bandcamp. H δισκογραφική Fenny Compton στο Bandcamp

