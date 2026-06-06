Οικονομάκου: «Για πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου»

Η Αθηνά Οικομάκου μίλησε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και την απόφαση του ζευγαριού να πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο.

Για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, μίλησε μεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Λίγο πριν κλείσει η κουβέντα με την Ναταλία Γερμανού, η Αθηνά Οικονομάκου ερωτήθηκε για το γεγονός ότι παντρεύτηκε κάτω από άκρα μυστικότητα τη μέρα που πραγματοποιήθηκε και ο τελικός της Eurovision.

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