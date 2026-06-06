H Σίντνεϊ Σουίνι δεν θέλει να «κοπούν» οι γυμνές σκηνές στην 3η σεζόν του «Euphoria»

Η Σίντνεϊ Σουίνι κρίνει ως αναγκαίες τις γυμνές σκηνές για τον χαρακτήρα που υποδύεται στο “Euphoria”.

Ο δημιουργός της πολυσυζητημένης σειράς «Euphoria», Σαμ Λέβινσον, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει ή ακόμη και να αφαιρέσει πλήρως τις σκηνές γυμνού για τον χαρακτήρα της Κάσι, τον οποίο ενσαρκώνει η Σίντνεϊ Σουίνι. Ωστόσο, η ίδια η ηθοποιός ήταν εκείνη που αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας την ιδέα ως ασύμβατη με την ταυτότητα του ρόλου.

Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: θεώρησε παράλογο να «μαλακώσει» η απεικόνιση μιας ηρωίδας που δραστηριοποιείται σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, όπου η σεξουαλικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης. Η παρέμβασή της δεν λειτούργησε μόνο ως καλλιτεχνική τοποθέτηση, αλλά και ως δήλωση ελέγχου πάνω στην ερμηνεία της.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr