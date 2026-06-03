Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV: Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

Οι σειρές ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το κοινό…

Η μυθοπλασία είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της τρέχουσας σεζόν, με αρκετές σειρές να σημειώνουν υψηλά ποσοστά και να βρίσκονται στη λίστα με τα πιο επιτυχημένα προγράμματα. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες, τα σίριαλ θα ρίχνουν σταδιακά αυλαία και οι πρωταγωνιστές θα εύχονται καλό καλοκαίρι!

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο του ALPHA που σάρωσε τη φετινή χρονιά με τις παραγωγές του, το «Να μ’αγαπάς» θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου. Η σειρά ξεχώρισε, ωστόσο οι συντελεστές αποφάσισαν να μην υπάρξει συνέχεια. Ο «Άγιος Έρωτας», που έκανε πρεμιέρα το 2024, θα αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές με επικρατέστερη ημερομηνία την 22η Ιουνίου. Για το «Σόι σου» ακόμη δεν έχει αποφασισθεί πότε θα δούμε το φινάλε της φετινής σεζόν, ενώ η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» θα τελειώσει στις 2 Ιουλίου. Οι δύο τελευταίες σειρές έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως για του χρόνου, καθώς ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει.

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