Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν: Δυνατές ιστορίες, all star cast

Οι νέες σειρές ήδη κερδίζουν το ενδιαφέρον…

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο τα στελέχη φουλάρουν τις μηχανές για την επόμενη χρονιά και ξεκινούν να ανακοινώνουν τα δυνατά τους χαρτιά στον τομέα της μυθοπλασίας.

Στο MEGA, το σίριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχει «κλειδώσει». Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

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