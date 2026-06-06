3 σειρές και 1 rom-com για το Σαββατοκύριακο

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει ξανά, με μία ρομαντική κομεντί στο Netflix

Για ταινίες που μπορείς να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο στις αίθουσες και στα θερινά σινεμά, ξέρεις. Αν όμως προτιμάς να δεις από την βολή του σπιτιού σειρές ή ταινίες, τότε πάλι έχεις επιλογές. Στο Netflix θα βρεις την ρομαντική κομεντί, με την Τζένιφερ Λόπεζ να επιστρέφει στην βάση της.

Αν πάλι προτιμάς μία σειρά, τότε τα τρία επεισόδια για την δίκη του Μάικλ Τζάκσον είναι επιτέλους διαθέσιμα στο Netflix. Μάλιστα, βρίσκεται ήδη στην κορυφή του ελληνικού Top10. Ποιος δεν θέλει να μάθει λεπτομέρειες, που για πρώτη φορά βγαίνουν στη δημοσιότητα;

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