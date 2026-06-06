Οι πιο θρυλικές φανέλες που έχουν περάσει από το Μουντιάλ

Από την Αργεντινή του Μαραντόνα μέχρι τη Βραζιλία του Πελέ, το Μουντιάλ, πέρα από τις μοναδικές στιγμές, μας έχει χαρίσει και μοναδικές εμφανίσεις.

Είμαστε μόλις μερικές ανάσες πριν την έναρξη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά του κόσμου. Πέρα από τις μοναδικές στιγμές που μας έχει χαρίσει, τα εντυπωσιακά τέρματα, τις διαχρονικές φάσεις, μας έχει χαρίσει και μερικές από τις πιο ιδιαίτερες, μη αναμενόμενες, cult εμφανίσεις που σίγουρα έχουν μείνει στην ιστορία. Κάποιες από αυτές, εμβληματικές, αφού έχουν αφήσει το στίγμα τους διαχρονικά στη διοργάνωση.

Μάλιστα, το φετινό Μουντιάλ θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 48 εθνικές ομάδες, 37 ημέρες και 104 αγώνες. Λίγο πριν την σέντρα, συγκεντρώσαμε τις πιο vintage εμφανίσεις που έχουν περάσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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