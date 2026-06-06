Από το σοφιστικέ βελούδο στα τρία πακέτα άφιλτρα: Βρήκαμε τις 6 πιο σέξι φωνές της Ελλάδας

Η επιστήμη αποκωδικοποιεί την απόλυτη φωνητική έλξη. Αυτές είναι οι 6 πιο σέξι φωνές στην Ελλάδα (για εμάς).

πήρξε μια εποχή, όχι και τόσο μακρινή, όπου οι ακροατές ερωτεύονταν τυφλά. Τότε που ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας αφηγητής ή ένας ηθοποιός γινόταν αστικός μύθος, αποκλειστικά και μόνο από το ηχόχρωμά του.

Στη σημερινή εποχή της αδιαπραγμάτευτης κυριαρχίας της εικόνας, αυτή η μαγεία φάνηκε να χάνεται. Κι όμως, ίσως από αντίδραση στον οπτικό βομβαρδισμό, αρχίζουμε ξανά να γινόμαστε «λάγνοι» του ήχου. Επιστρέφουμε στην εκτίμηση μιας ωραίας άρθρωσης, μιας βαθιάς ανάσας, ενός τόνου που δονείται στον αέρα πριν φτάσει στο αυτί.

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