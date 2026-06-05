Ο “Mad” Mike βρίσκεται στην Ελλάδα κουβαλώντας όλη του την τρέλα

Ο κορυφαίος drifter “Mad” Mike Whiddett επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα! Κρήτη, Ανάβαση Πορταριάς & Θεσσαλονίκη γεμίζουν καπνό, σε τρία επικά drift shows!

Ήρθε, εντυπωσίασε, ξελόγιασε. Κάπως έτσι μπορούμε να περιγράψουμε την έως τώρα σχέση του Mad Mike με την Ελλάδα, βασιζόμενοι σε όσα τρελά έκανε στην πρώτη του επίσκεψη στο χώρα μας, στο πλαίσιο του Red Bull Showrun by Alumil που είχε γίνει πέρυσι τέτοια εποχή στο αεροδρόμιο Τατοΐου.

Μέχρι τότε, το ελληνικό κοινό τον ήξερε μόνο ως… μύθο. Από τα εκατομμύρια views στα video του, τις μοναδικές εικόνες από τα drift shows του, τα θηριώδη αυτοκίνητα που χειρίζεται σαν φυσική προέκταση του εαυτού του.

Όμως τον έμαθε για τα καλά ή καλύτερα τον λάτρεψε, για όσα έκανε με το ‘HUMBUL’ Mazda RX-7 των 1000 αλόγων! Τα σετ ελαστικών που έλιωσε, τις φωτιές που το ιαπωνικό μηχανολογικό αριστούργημα έφτυνε, τις χορογραφίες που έκανε αφήνοντας σημάδια στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης αλλά και στις καρδιές όσων είχαν

βρεθεί στις κερκίδες. Σε βαθμό που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως εξελίχθηκε σε πραγματικό πρωταγωνιστή του showrun, παρότι είχε υψηλό ανταγωνισμό με Formula 1, MotoGP και WRC.

Γι’ αυτό και ο δαιμόνιος drifter από τη Νέα Ζηλανδία, επέστρεψε φέτος στη χώρα μας˙ με ένα πρωτοφανές tour ανά την Ελλάδα, γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική

οδηγική εμπειρία – ένα tour στο οποίο θα έχει και θεαματικούς teammates. Ήρθε, λοιπόν, για λίγη… «φασαρία» όπως τόσο λατρεύει να λέει, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: την Κρήτη, το Πήλιο και τη Θεσσαλονίκη!

Η πρώτη στάση, στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, δημιουργώντας ένα σκηνικό υψηλών συγκινήσεων. Το λιμάνι του Ηρακλείου μετατράπηκε σε απόλυτο «πεδίο μάχης» στο οποίο πλειάδα drift cars αναλώθηκε σε ατελείωτο «χορό» και λιώσιμο ελαστικών, με τον Mad Mike να έχει στο πλευρό του δύο ακόμα elite Red Bull drifters, τους Abdo Feghali και Natalia Locsak. Ως team leaders, διαμόρφωσαν τρεις δυνατές ομάδες, κάθε μία έχοντας δύο Έλληνες οδηγούς στις τάξεις της. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τρία crews, που ανέμειξαν τη διεθνή εμπειρία και το εγχώριο πάθος, δίνοντας τα πάντα στην πίστα.

Καπνοί, ταχύτητα, χορογραφίες με αποστάσεις με ακρίβεια χιλιοστού και απόλυτο flow, συνέθεσαν ένα χορταστικό, θεαματικό μείγμα, σε μία δοκιμασία που δεν κέρδισε ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο εντυπωσιακός και ακριβής. Όσο για το γκραν φινάλε, οι οδηγοί παρατάχθηκαν στην πίστα και επιχείρησαν ένα συγχρονισμένο “drift snake”. Μια ασταμάτητη αλυσίδα από αυτοκίνητα που κινήθηκαν σαν ένα σώμα, κλείνοντας το show με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Δεύτερη στάση: Πορταριά, Πήλιο – 6 & 7 Ιουνίου

Μία περιήγηση στις σελίδες του Mad Mike στα social media, εκτός από τη δεξιοτεχνία σε κλειστές διαδρομές όπου ο 45χρονος σβουρίζει θυμίζοντας μπαλαδόρο που… ντριπλάρει μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο -όπως είναι το ποδοσφαιρικό κλισέ-, μαρτυρά πως έχει ένα ακόμα αγαπημένο πεδίο δράσης: τις αναβάσεις.

Να βγαίνει έξω από πλαίσια, σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα. Από το απαιτητικό Crown Range των 10.4 χιλιομέτρων και των 47 στροφών στη Νέα Ζηλανδία, μέχρι το επικό Pikes Peak, τον περίφημο «Αγώνα Προς Τα Σύννεφα» με τις 156 στροφές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ξέρει πως να «κατακτά» βουνά.

Κι αυτή τη φορά, θα το κάνει στο Πήλιο, όπου θα λάβει μέρος σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες αυτοκινήτων στην Ελλάδα – την Ανάβαση Πορταριάς! Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα λάβει μέρος στα επίσημα χρονομετρικά δοκιμαστικά ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου, θα συγκλονίσει το βουνό, σκαρφαλώνοντας το βουνό με μαεστρία, αυτή τη φορά σε ένα show που θα έχει μεν καπνό και ουρλιαχτά από τα λάστιχα που θα υποφέρουν, θα έχει όμως και γρήγορο ρυθμό καθώς το χρονόμετρο θα «γράφει».

Τρίτη στάση: Θεσσαλονίκη – 10 Ιουνίου, στις 18:00

Τρίτος και τελευταίος σταθμός, είναι η Θεσσαλονίκη! Μία πόλη που ζει και αναπνέει και events υψηλών συγκινήσεων – ήταν άλλωστε «σπίτι» του πρώτου Red Bull Showrun που προσέλκυσε 160.000 θεατών το 2023! Αυτή τη φορά, η παρέα του Mad Mike θα στήσει κάτι εντελώς διαφορετικό - ένα μοναδικό urban action drift show που θα φέρει το DNA του Red Bull, απευθείας στο κοινό, στην καρδιά της πόλης.

Πεδίο δράσης θα είναι η Πλατεία Αριστοτέλους, η οποίο θα μεταμορφωθεί σε πίστα, εκεί όπου αυτή τη φορά θα ξεδιπλωθεί ένα υπερθέαμα που θα συνδυάζει δύο και τέσσερις τροχούς. Παρόντες θα είναι ακόμα δύο κορυφαίοι motorbike stuntriders: ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Aras Gibieza και η Sarah Lezito, οι οποίοι θα απογειώσουν το θέαμα με high-energy moto stunts και ακραία tricks.

Μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις

Tο Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται να προσφέρει τρία shows υψηλών προδιαγραφών, συστήνοντας την drift κουλτούρα στο ευρύ κοινό. Με frontman τον Mad Mike, δεξιοτέχνες οδηγούς και αναβάτες και σε ρόλο απόλυτου συμπρωταγωνιστή σε αυτές τις τρεις στάσεις ανά την Ελλάδα, το BULLET, ένα Mazda3 του 2023 με twin-turbo τετραρότορο κινητήρα και ισχύ 1400 ίππων.

Ζήσε live την εμπειρία! Νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των κινητήρων και γίνε μέρος της δράσης. Και το καλύτερο; Με την προσέλευση και στις τρεις στάσεις, να

είναι εντελώς δωρεάν!

Μάθε περισσότερα στο www.redbull.com/madmiketour