Καλοκαιρινή ρουτίνα περιποίησης: Όλα όσα πρέπει να προσέξεις

Για να φροντίσεις την επιδερμίδα και τα μαλλιά σου αυτό το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να γεμίσεις το νεσεσέρ σου με ένα σωρό νέα προϊόντα. Μερικές μικρές αλλαγές αρκούν! Ας δούμε πώς θα προστατεύσεις το σώμα και τα μαλλιά σου από τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο με απλά και καθημερινά βήματα που θα λατρέψεις.

Γυρίζεις από την παραλία, μπαίνεις στο ντους για ένα γρήγορο ξέβγαλμα τριάντα δευτερολέπτων με κρύο νερό, πιάνεις τα βρεγμένα μαλλιά σου έναν σφιχτό κότσο και φεύγεις αμέσως για το βραδινό ποτό. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά τριάντα με σαράντα φορές μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

Δεν πρόκειται για έλλειψη χρόνου, αλλά για μια καθημερινή συνήθεια που θεωρούμε αθώα. Ωστόσο, την επιδερμίδα και τα μαλλιά σου δεν τα ταλαιπωρεί η μία μεμονωμένη μέρα στην παραλία. Τα ταλαιπωρεί η ρουτίνα που δεν άλλαξε όταν άλλαξε η εποχή, καθώς η ζημιά από το αλάτι, το χλώριο, τον ιδρώτα και την υπεριώδη ακτινοβολία μαζεύεται.

Τι αλλάζει πραγματικά το καλοκαίρι (και τι όχι)

Το καλοκαίρι, οι πραγματικοί «εχθροί» της αυτοφροντίδας είναι τρεις συγκεκριμένοι παράγοντες:

Το αλάτι και το χλώριο, που απογυμνώνουν την τρίχα και το δέρμα από τα φυσικά τους έλαια.

Ο ιδρώτας, που σε συνδυασμό με τα βαριά προϊόντα φράζει τους πόρους.

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), η οποία οξειδώνει το χρώμα των μαλλιών και διασπά το κολλαγόνο της επιδερμίδας.

Δεν χρειάζεσαι δέκα νέα προϊόντα στο ράφι σου. Χρειάζεσαι μία σωστή εναλλαγή αυτών. Το «λιγότερο είναι περισσότερο» δεν είναι ένα ακόμη κλισέ ευεξίας, αλλά ο μόνος λειτουργικός τρόπος για να διατηρήσεις την ισορροπία.

Η ρουτίνα βήμα-βήμα: πρωί, παραλία, βράδυ

Για να λειτουργήσει η περιποίηση, πρέπει να προσαρμόζεται στη χρονική διαδρομή της ημέρας σου:

Πρωί

Ξεκίνα με έναν ήπιο καθαρισμό που δεν διαταράσσει τον επιδερμικό φραγμό. Συνέχισε με έναν ορό υαλουρονικού οξέος ή μια ελαφριά ενυδατική κρέμα σε μορφή gel και ολοκλήρωσε οπωσδήποτε με αντηλιακό προσώπου ευρέος φάσματος.

Παραλία

Πριν βουτήξεις, εφάρμοσε στα μαλλιά ένα προϊόν leave-in ή ένα προστατευτικό spray. Αμέσως μόλις βγεις από το νερό, ξέπλυνε τα μαλλιά σου με γλυκό νερό.

Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα του ινστιτούτου TRI Princeton, τόσο τα φυσικά όσο και τα ντεκαπαρισμένα μαλλιά απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη δύναμη χτενίσματος μετά την έκθεση στο αλμυρό νερό, λόγω αυξημένης τριβής που οδηγεί σε σπάσιμο. Το άμεσο ξέβγαλμα με γλυκό νερό μειώνει αισθητά αυτή την επίπτωση.

Θερμοπροστατευτικά sprays, leave-in με UV φίλτρα και ενυδατικές μάσκες υπάρχουν πλέον σε καλοκαιρινές εκδοχές σχεδόν από κάθε επαγγελματική σειρά. Σε e-shops περιποίησης όπως το kikeris.gr θα βρεις τις καλοκαιρινές κατηγορίες συγκεντρωμένες, ώστε να συγκρίνεις τις επιλογές πριν διαλέξεις.

Βράδυ

Στο ντους, απομάκρυνε πλήρως τα υπολείμματα αλατιού, χλωρίου και αντηλιακού. Εφάρμοσε μια μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης 1–2 φορές την εβδομάδα. Για το σκούπισμα, προτίμησε απαλές, απορροφητικές πετσέτες θαλάσσης από 100% βαμβάκι, όπως αυτές της NEF-NEF, αποφεύγοντας το έντονο τρίψιμο που ταλαιπωρεί το δέρμα και σπάει την τρίχα.

Τα λάθη που κάνουν όλοι (και κοστίζουν τον Σεπτέμβρη)

Όταν έρχεται ο Σεπτέμβριος, αρχίζουμε και βλέπουμε τα λάθη του Ιουλίου. Τα συχνότερα σφάλματα περιλαμβάνουν:

Σφιχτοί κότσοι σε βρεγμένα μαλλιά: Η βρεγμένη τρίχα είναι εξαιρετικά ελαστική και εύθραυστη, ενώ το σφιχτό δέσιμο προκαλεί ακαριαίο σπάσιμο.

Παράλειψη αντηλιακού στη χωρίστρα: Το τριχωτό της κεφαλής καίγεται εύκολα, προκαλώντας ξεφλούδισμα και μεταγενέστερη τριχόπτωση.

Επιθετικό peeling σε μαυρισμένο δέρμα: Καταστρέφει τον ήδη επιβαρυμένο φραγμό της επιδερμίδας.

Εφαρμογή αντηλιακού μόνο μία φορά: Η προστασία φθίνει μετά από δύο ώρες ή μετά το κολύμπι.

Πώς προσαρμόζεις τη ρουτίνα στον τύπο σου

Βαμμένα / Ξανθά μαλλιά: Χρειάζονται προϊόντα με μωβ χρωστικές και εντατικά UV φίλτρα για να μην κιτρινίσει το χρώμα.

Σγουρά μαλλιά: Απαιτούν πλούσια leave-in conditioning προϊόντα για διατήρηση του σχήματος της μπούκλας χωρίς φριζάρισμα.

Λιπαρή επιδερμίδα: Επίλεξε oil-free αντηλιακά και λεπτόρρευστες υφές (fluids/gels).

Ευαίσθητο δέρμα: Προτίμησε φυσικά (μεταλλικά) φίλτρα αντηλιακής προστασίας.

Η ρουτίνα που αντέχεις είναι η ρουτίνα που πιάνει

Αν κάποιες μέρες η διάθεσή σου είναι μηδενική, κράτα τα απολύτως απαραίτητα: καθαρισμός, αντηλιακό προσώπου και ένα leave-in spray στην τσάντα της παραλίας. Ο ρεαλισμός κερδίζει πάντα την τελειομανία. Ένα απλό βήμα που επαναλαμβάνεται σταθερά κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από μια περίπλοκη ρουτίνα εφτά σταδίων που θα εγκαταλείψεις την τρίτη ημέρα.