Τι κρύβεται 2 χιλιόμετρα κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής: Ένας χαμένος κόσμος με αρχαία ποτάμια

Η περιοχή στην Ανατολική Ανταρκτική έμεινε θαμμένη και σχεδόν ανέγγιχτη για τουλάχιστον 14 εκατομμύρια χρόνια.

Κάτω από τον απέραντο πάγο της Ανταρκτικής, εκεί όπου σήμερα δεν βλέπει κανείς παρά μια λευκή έρημο, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει κάτι που μοιάζει βγαλμένο από άλλον πλανήτη: ένα αρχαίο τοπίο με κοιλάδες και υψώματα, σμιλεμένο από ποτάμια πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι αυτό το τοπίο βρίσκεται θαμμένο κάτω από σχεδόν 2 χιλιόμετρα πάγου. Είναι ότι φαίνεται να έχει παραμείνει σχεδόν ανέγγιχτο για τουλάχιστον 14 εκατομμύρια χρόνια και πιθανώς πολύ περισσότερο. Σαν μια γεωλογική χρονοκάψουλα που πάγωσε τη στιγμή που η Ανταρκτική άλλαζε για πάντα.

Η Ανταρκτική πριν γίνει λευκή έρημος

Η περιοχή βρίσκεται στην Ανατολική Ανταρκτική, στις υποπαγετώδεις λεκάνες Aurora και Schmidt, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την άκρη του παγοκαλύμματος. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν μια έκταση περίπου 32.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή μια περιοχή μεγαλύτερη από το Βέλγιο, με τρία μεγάλα οροπέδια χωρισμένα από βαθιές κοιλάδες.

Πριν σκεπαστεί από πάγο, αυτό το μέρος δεν έμοιαζε καθόλου με τη σημερινή Ανταρκτική. Υπήρχαν ποτάμια που κυλούσαν προς την ακτή, γη που διαβρωνόταν από νερό και ένα κλίμα πολύ πιο ήπιο από αυτό που φανταζόμαστε σήμερα για την παγωμένη ήπειρο. Σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους, η Ανταρκτική είχε δάση και βλάστηση, πολύ πριν μετατραπεί σε σύμβολο ακραίου ψύχους.

Το ερώτημα είναι πώς κατάφερε αυτό το αρχαίο τοπίο να σωθεί. Σε άλλα σημεία, οι παγετώνες λειτουργούν σαν τεράστιες ξύστρες που τρίβουν και αλλοιώνουν το έδαφος από κάτω τους. Εδώ όμως φαίνεται ότι δεν κυριάρχησε τέτοιος «θερμός» και κινητικός πάγος. Αντίθετα, ο πάγος λειτούργησε περισσότερο σαν προστατευτικό κάλυμμα, κρατώντας το ανάγλυφο σχεδόν όπως ήταν.

Για να το εντοπίσουν, οι επιστήμονες δεν χρειάστηκε να σκάψουν. Χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα και ραντάρ που διαπερνά τον πάγο, διαβάζοντας μικρές ανωμαλίες στην επιφάνεια και ανασυνθέτοντας το κρυμμένο έδαφος από κάτω.

Η ανακάλυψη δεν είναι απλώς εντυπωσιακή. Μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των πάγων, ειδικά σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή πιέζει τους παγετώνες και ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας. Οι κοιλάδες και τα οροπέδια κάτω από τον πάγο επηρεάζουν το πώς κινείται ο πάγος προς τον ωκεανό.

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