Ο Βέβηλος ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή για τη «Θύρα Μηδέν»

Ο Βέβηλος θα πρωταγωνιστήσει (γράφει και τη μουσική) στην παράσταση «Θύρα Μηδέν» (τον Νοέμβριο στο θέατρο Βέμπο). Η Αθηνά Χατζηαθανασίου σκηνοθετεί και γράφει το κείμενο.

Τα τραγούδια του Βέβηλου λένε αλήθειες που κρύβουμε, ζούμε, νιώθουμε, ακούμε μέσα μας. Και όταν έρχεται η ώρα και βγαίνουν έξω, τότε δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Οι μεγάλες αλήθειες πρέπει να λέγονται μπροστά στα παιδιά, γιατί γι’ αυτά γίνονται όλα! Και ο Βέβηλος ξέρει τα σκοτάδια του κόσμου τούτου ξέρει και που είναι οι ήλιοι του. Ο φίλος Θανάσης (ο Βέβηλος ντε!) ήρθε από το μηδέν, πάει στο άπειρο και έχει περάσει δύο φορές από τον απόλυτο κύκλο, απ’ αυτόν που ορίζει την αρχή και το φινάλε μας. Αυτός ο ωραίος τύπος «πέθανε» μία φορά και δύο φορές γεννήθηκε. Και τώρα θα πάρει τις «μπάρες» του και θα πατήσει το θεατρικό σανίδι. Άλλη μία αρχή, άλλη μία ζωή…

Ναι, η είδηση είναι αυτή: ο Βέβηλος στο θέατρο, στο θέατρο «Βέμπο» συγκεκριμένα. Θα ραπάρει το αλάνι; Εντάξει, με έναν τρόπο αυτό θα κάνει, πάνα το κάνει. Θα πει λόγια θεατρικού κειμένου, θα παιδευτεί στις πρόβες και στον λόγο τον θεατρικό που εκθέτει και αποκαλύπτει ποιοι είμαστε; Ω, ναι! Ο Βέβηλος δεν είναι ο ράπερ που έχεις συνηθίσει. Της κοινωνίας ζωντανός καθρέφτης, μεγάλος παίκτης, να επιβιώνει ξέρει και μέσα στο απόλυτο του μηδέν αντέχει. Τον Νοέμβριο, μπαίνει στη «Θύρα Μηδέν» και ο ραπ λόγος συναντά αυτόν του θεάτρου.

Ο τέλειος και ο φαύλος κύκλος



Το θεατρικό έργο «Θύρα Μηδέν» αφορά την οπαδική βία. Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι της Αθηνάς Χατζηαθανασίου. Και τι σχέση έχει ο Βέβηλος με την «οπαδική βία»; Ο Θανασάρας ξέρει τι θα πει ζωή, τι θα πει να κάνεις λάθος, να τιμωρείσαι και να βγαίνεις καλύτερος μέσα από τα σφάλματά σου. Ο Βέβηλος γνώρισε την άγρια πλευρά της κοινωνίας, εκπαίδευσε ξανά τον εαυτό του και έγινε ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δύσκολο, απαιτητικό, εξαντλητικό. Και όμως! Είναι εδώ και ραπάρει για την ποίηση που κρύβει η ζωή. Τη βία, λοιπόν, την ξέρει και την έχει νιώσει στο πετσί του. Επίσης ξέρει ότι σε αυτήν δεν υπάρχουν χρώματα, μόνο οπαδοί φανατισμένοι, μόνο άτομα που είναι ικανά ακόμα και να σκοτώσουν για την ομάδα!

Ο Βέβηλος και ο ουροβόρος όφις, αυτός που συμβολίζει τον τέλειο κύκλο, αυτός που κυρτώνει και τρώει τον παλιό του εαυτό, το παλιό του δέρμα και συνεχίζει στο χρονικό συνεχές. Ο Βέβηλος και ο φαύλος κύκλος της οπαδικής βίας που καταστρέφει ζωές και αθώους χώρους, χρονικές στιγμές. Στη ουσία θα μπει στη νεκρή ζώνη και θα συμβάλλει στην ανάδειξη του μηνύματος του έργου. Δεν θα είναι μόνος του και δεν θα είναι μόνο τα τραγούδια του. Εννέα εκλεκτοί ηθοποιοί θα είναι δίπλα του για να τον βοηθήσουν και να αναδείξουν τη δημιουργία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου.

Ένας τόπος κεκλεισμένων των θυρών



Κι αν θέλετε μια πρώτη εικόνα γι’ αυτό που θα δείτε τον Νοέμβριο, αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου: Η νέα παραγωγή της καλλιτεχνικής εταιρείας CALD που θα παρουσιαστεί τη σεζόν 2026-2027 στο θέατρο Βέμπο, προσεγγίζει με πολιτική ματιά και ωμή ειλικρίνεια το θέμα της οπαδικής βίας. Αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα και από μαρτυρίες μέσα από τα γήπεδα, ψηλαφώντας τον αόρατο μηχανισμό πίσω από τα φαινόμενα.

Η «Θύρα Μηδέν» δεν ανήκει σε καμία ομάδα: ο τίτλος, ως κλειδί ανάγνωσης του έργου, απορρίπτει φανέλες, χρώματα και στρατόπεδα, ανοίγοντας μια πόρτα που οδηγεί στο κενό ή μάλλον στο αδιέξοδο ενός φαύλου κύκλου βίας. Ένας τόπος «κεκλεισμένων των θυρών» που παγιδεύει εκείνους που υποτίθεται ότι ενώνει.

Στη σκηνή του Βέμπο, ο Βέβηλος ερμηνεύει κομμάτια – σταθμούς της προσωπικής του πορείας, αλλά και καινούργια, ειδικά γραμμένα για την παράσταση, με στίχους που, ως άλλη μορφή αφήγησης, συνδυάζονται με το θεατρικό κείμενο και τη δυναμική σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου. Μαζί με ένα cast εννέα εκλεκτών ηθοποιών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, δημιουργούν μια σκηνική ιστορία για την οργή των νέων ανθρώπων που βρίσκει απάγκιο στο χουλιγκανισμό.

*Η προπώληση ανοίγει 1 Σεπτεμβρίου στις 13.00

-Η παράσταση είναι σε παραγωγή της καλλιτεχνικής εταιρείας CALD

