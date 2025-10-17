Ο Βέβηλος μοιράστηκε μαζί μας «Το βιβλίο των σκιών»

Το Gazzetta βρέθηκε, το Σάββατο (11/10), στο «Universe Multivenue», στο live του Βέβηλου για το άλμπουμ του «Το βιβλίο των σκιών».

Ο ήλιος έκανε τη βόλτα του σε άλλη μέρη, έστηνε καρτέρι για όσα ετοιμάζονταν να ξυπνήσουν και τον κόσμο να ξαναγνωρίσουν. Δεν μας άφησε, όμως, έτσι. Οι σκιές του ήταν εκεί, κάτω από πορτοκαλί φώτα και ασημένιες, φεγγαρίσιες, λάμψεις. Μαζεμένες οι ζεστές, μα άμορφες, προς στιγμήν, φιγούρες. Και συ να έχεις μαζί σου τη Βεατρική σου και το κορίτσι με το χαμόγελο διαμαντένιο κολιέ. Τα βήματά σου σε οδήγησαν στον χώρο που οι αφανείς ή εμφανείς της νύχτας είχαν μαζευτεί. Ψίθυροι, σιωπές, λόγια που «σέρνονταν», χαμόγελα που έφεγγαν και σύννεφα που μέσα σε μια κουκούλα είχαν αναπαυθεί. Κι αν κάπου είχες διαβάσει ότι εδώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα, τώρα δεν έβλεπες το «δεν» και το «καμία». Τα μάτια σου κρατούσαν μόνο το εδώ υπάρχει ελπίδα. Και αφέθηκες στον χώρο και στις διαδρομές των σκιών και βρήκες την κατάλληλη γωνιά και είδες τα πάντα!

Μια σκηνή, ο κόσμος, η νύχτα, και το μέτρημα που γινόταν στο μυαλό σου και «έλεγε» ένας, δύο, τρεις, 57, χίλιοι δεκαεφτά… Μια ανάσα οξυγόνου, δύο, τρεις, αμέτρητες. Εδώ υπήρχε οξυγόνο και ο Βέβηλος που κρατούσε «Το βιβλίο των σκιών». Με μανία το ξεφύλλιζε, το διάβαζε, το τραγουδούσε, του έδινε ραπ λόγο και ψυχή. Η βραδιά της 11ης Οκτωβρίου πάντα θα του ανήκει, σε αυτόν και στις σκιές…

Ο Βέβηλος ήταν ξανά εδώ!



Ο ράπερ αυτός έχει όνομα βαρύ και η ιστορία του είναι ιστορία που αξίζει να μάθεις, να κρατήσεις και να αφηγηθείς σε άλλους. Ο Βέβηλος πήρε τον πόνο, την αδικία, τα λάθη, τα πάθη, την οργή και τα έκανε δημιουργία, ευλογία, ανθρώπων ευκινησία. Το ραπ του έχει ουσία. Και ξέρετε γιατί; Γιατί οι στίχοι του κόβουν σαν καλά ακονισμένες λεπίδες του ασεβείς, προκλητικούς και σώζουν αυτούς που ξέρουν τι σημαίνει να υποφέρεις, να ελπίζεις και να τα καταφέρνεις. Κάθε του live είναι και μια επιβεβαίωση της πορείας του. Αυτής που έχει διαγράψει και αυτής που θα διαγράψει.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου παρουσίασε το νέο του δίσκο, «Το βιβλίο των σκιών». Ο χώρος του «Universe Multivenue» γέμισε με ανθρώπους που είναι ήρεμοι, σίγουροι και όταν χρειαστεί γίνονται δυνατοί, μαχητές και παιδιά την ίδια στιγμή. Η σκηνή απλή και απέριττη. Στα αριστερά πίσω οι DJ Marble, MCD. Δεξιά, στη γωνία, στο μπάσο (και όχι μόνο) ο Saisma. Πίσω και λίγο προς το κέντρο ο χώρος του…Παράφρονα. Και στο κέντρο μια είσοδος/έξοδος φτιαγμένη από κάγκελα. Η ώρα είχε πάει 21:15. Τα εξωτερικά φώτα έσβησαν. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Βέβηλος ήταν ξανά εδώ! Μια φορά νεκρός, δυο ζωντανός, πάντα!

Το ραπ «γέμισε» τις σκιές



Η είσοδος του έγινε απλά και ουσιαστικά. Το χαρακτηριστικό αφηγηματικό ύφος-ραπάρισμα του Βέβηλου έδωσε αμέσως τον τόνο. Δυνατά και καθαρά έπεφταν οι στίχοι και η έντασή του να έρχεται μέσα από το πάθος, την αγωνία, την ψυχή του. Και τα κομμάτια τόσο του νέου άλμπουμ όσο και των προηγούμενων (επιλογή), «γέμισαν» τη νύχτα, τις σκιές και το μικρό κομμάτι αττικής γης.

Το live ήταν καλά οργανωμένο και προσεκτικά δομημένο ως προς την παρουσίαση των καινούργιων και των παλαιότερων τραγουδιών. Ο Βέβηλος ήταν στο κέντρο της εκδήλωσης και από κοντά οι ξεχωριστοί guest-φίλοι. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και όλοι πήραν το χειροκρότημα που άξιζαν. Anser, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεύθερο Πνεύμα, Κωνσταντίνος Πιστιόλη και φυσικά ο Παράφρων. Απουσίασε λόγω ασθένειας ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, αλλά το τραγούδι τους, το «Ίχνη», ακούστηκε δυνατά. Υπήρξε, όμως, κι άλλος καλεσμένος. Ο Παύλος Ασλανίδης, ένας εκ των γονέων που έχασε το παιδί στο έγκλημα των Τεμπών. Ανέβηκε στη σκηνή και διάβασε μήνυμα για τον αγώνα των συγγενών που συνεχίζουν να ψάχνουν το «γιατί» και το «πώς» στη δολοφονία των παιδιών τους. Ο Βέβηλος έγραψε γι’ αυτούς το κομμάτι «Θερισμός». Σε αυτό το live έδωσε και πάλι την ψυχή του και μας «πήρε» μαζί στο «Βιβλίο των σκιών». Το άλμπουμ δεν θα σταματά να παίζει φίλε Θανάση…

*Ο Βέβηλος σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

**Ευχαριστούμε πολύ τον Ζήση Τσούμπο για τις φωτογραφίες [Zissis_live]

