Η Novibet εξασφαλίζει την πρώτη άδεια από τη νέα Ρυθμιστική Αρχή της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται από το 2021

Η Novibet είναι η πρώτη εταιρεία που ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της χώρας, εξασφαλίζοντας την πρώτη άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από τη νεοσύστατη Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI), τη νέα ενιαία ρυθμιστική αρχή που ανέλαβε πλήρως την εποπτεία των τυχερών παιγνίων στη χώρα.

Η νέα άδεια σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης της Novibet στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ιρλανδίας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας της σε μία αγορά όπου δραστηριοποιείται από το 2021. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της Novibet ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους online gaming της χώρας.

Η νέα διαδικασία αδειοδότησης της GRAI περιλαμβάνει εκτεταμένη αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης, της οικονομικής επάρκειας, της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της καταλληλότητας των ανώτατων στελεχών κάθε υποψήφιας εταιρείας. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής επιβεβαιώνει ότι οι δομές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης της Novibet ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η άδεια τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, ημερομηνία εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ιρλανδία, και έχει τριετή διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη επιτυχία ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της Novibet στη διαχείριση σύνθετων κανονιστικών μεταβάσεων, μετά και την επιτυχή προσαρμογή της στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βραζιλίας το 2025.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ιρλανδία αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Novibet να λειτουργεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και πλήρη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου τα ρυθμιστικά πλαίσια εξελίσσονται διαρκώς, η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυρό θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας», δήλωσε ο Νίκος Κατσαρός, Director of Regulatory Compliance & Ethics της Novibet.

Η Novibet συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στις δομές και στους μηχανισμούς κανονιστικής συμμόρφωσης, παρακολουθώντας στενά τις νομοθετικές εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και αξιολογώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με γνώμονα την υπευθυνότητα, τη θεσμική αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

