Πώς να αναβαθμίσεις το αγαπημένο σου τζιν σε 2 μόλις λεπτά

Όλοι έχουμε αυτό το ένα τζιν στην ντουλάπα μας που αρνούμαστε να αποχωριστούμε.

Είναι άνετο, στρώνει τέλεια και μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους σε αμέτρητες περιστάσεις. Όμως, μετά από τόσες φορές που το έχεις φορέσει, ίσως νιώθεις ότι η σχέση σας έχει… βαλτώσει λιγάκι.

Μην ανησυχείς, το μόνο που χρειάζεσαι είναι δύο λεπτά, λίγη φαντασία και μερικά έξυπνα styling tricks. Πάμε να δούμε πώς μπορείς να μεταμορφώσεις το αγαπημένο σου denim κομμάτι στο απόλυτο fashion statement!

Με μικρές κινήσεις στο styling

Το ήξερες ότι ο τρόπος που φοράς τα ρούχα σου αλλάζει όλο το vibe τους; Μερικές φορές δεν φταίει το τζιν, αλλά οι λεπτομέρειες:

Το French tuck: Αντί να αφήνεις το πουκάμισο ή το πουλόβερ σου να κρέμεται, βάλε μόνο το μπροστινό μέρος μέσα από τη ζώνη και άφησε το πίσω ελεύθερο. Δημιουργεί αμέσως σιλουέτα και δίνει έναν effortlessly cool αέρα.

Αντί να αφήνεις το πουκάμισο ή το πουλόβερ σου να κρέμεται, βάλε μόνο το μπροστινό μέρος μέσα από τη ζώνη και άφησε το πίσω ελεύθερο. Δημιουργεί αμέσως σιλουέτα και δίνει έναν effortlessly cool αέρα. Το έξυπνο ρεβέρ: Κάνε ένα ή δύο γρήγορα γυρίσματα στο κάτω μέρος. Ένα φαρδύ ρεβέρ δίνει αμέσως street style αισθητική στο look σου, ενώ παράλληλα στρέφει την προσοχή στα παπούτσια σου.

Κάνε ένα ή δύο γρήγορα γυρίσματα στο κάτω μέρος. Ένα φαρδύ ρεβέρ δίνει αμέσως street style αισθητική στο look σου, ενώ παράλληλα στρέφει την προσοχή στα παπούτσια σου. Η statement ζώνη: Μια δερμάτινη ζώνη με μια vintage ή ιδιαίτερη αγκράφα μπορεί να κάνει ακόμα και το πιο απλό, ξεθωριασμένο τζιν να δείχνει πιο προσεγμένο και «ακριβό». Ακόμα καλύτερα, χρησιμοποίησε 2 ζώνες (!) ή ένα μαντήλι δεμένο τριγωνικά γύρω από τη μέση σου, που συνεχίζει να είναι σούπερ τάση.

Με τους σωστούς συνδυασμούς

Για να απογειώσεις το τζιν σου, το μυστικό είναι να παίξεις με τις αντιθέσεις και τα σωστά κομμάτια-κλειδιά που θα επιλέξεις να φορέσεις μαζί του:

Με ένα oversized σακάκι: Ο απόλυτος βασιλιάς του smart-casual. Ρίξε ένα φαρδύ σακάκι στους ώμους σου πάνω από μια απλή μπλούζα, και είσαι έτοιμη για το γραφείο ή για ένα χαλαρό ποτό το βράδυ.

Ο απόλυτος βασιλιάς του smart-casual. Ρίξε ένα φαρδύ σακάκι στους ώμους σου πάνω από μια απλή μπλούζα, και είσαι έτοιμη για το γραφείο ή για ένα χαλαρό ποτό το βράδυ. Με καθημερινά μπλουζάκια: Τους πιο ζεστούς μήνες, η απλότητα είναι το παν. Ένας από τους πιο φρέσκους και minimal συνδυασμούς είναι να ταιριάξεις το denim σου με basic αμάνικα μπλουζάκια γυναικεία (σε λευκό, μαύρο ή μπεζ), μερικές χρυσές αλυσίδες στο λαιμό και τα αγαπημένα σου γυαλιά ηλίου.

Τους πιο ζεστούς μήνες, η απλότητα είναι το παν. Ένας από τους πιο φρέσκους και minimal συνδυασμούς είναι να ταιριάξεις το denim σου με basic (σε λευκό, μαύρο ή μπεζ), μερικές χρυσές αλυσίδες στο λαιμό και τα αγαπημένα σου γυαλιά ηλίου. Με ένα statement top: Αν θέλεις κάτι πιο edgy, ένα δερμάτινο τζάκετ θα δώσει αμέσως χαρακτήρα. Για τις μέρες που θέλεις να δείχνεις πιο chic, δοκίμασε ένα top από σατέν ή με έντονα, φουσκωτά μανίκια. Η ισορροπία ανάμεσα στο «άγριο» denim και το θηλυκό top είναι πάντα εγγυημένη επιτυχία.

Αν θέλεις κάτι πιο edgy, ένα δερμάτινο τζάκετ θα δώσει αμέσως χαρακτήρα. Για τις μέρες που θέλεις να δείχνεις πιο chic, δοκίμασε ένα top από σατέν ή με έντονα, φουσκωτά μανίκια. Η ισορροπία ανάμεσα στο «άγριο» denim και το θηλυκό top είναι πάντα εγγυημένη επιτυχία. Με διαφορετικά παπούτσια: Αν έχεις μόνο δύο λεπτά για να μετατρέψεις το look σου από πρωινό σε βραδινό, μην αλλάξεις ρούχα. Άλλαξε απλώς τα παπούτσια σου! Τα αθλητικά σου είναι τέλεια για το τρέξιμο της καθημερινότητας, αλλά αν τα αντικαταστήσεις με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα mules, γόβες ή statement μποτάκια, το σύνολο αναβαθμίζεται αυτόματα. Αν μας ρωτάς, κάποια παπούτσια ταιριάζουν περισσότερο με συγκεκριμένα fits παντελονιού, αλλά είμαστε εδώ για να σου πούμε ότι οι κανόνες της μόδας είναι για να ανατρέπονται!

Όπως βλέπεις, το να δείχνεις κομψή και ανανεωμένη δεν απαιτεί ώρες προετοιμασίας ούτε μια γεμάτη ντουλάπα. Το αγαπημένο σου τζιν έχει απίστευτες δυνατότητες που ίσως δεν είχες εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα. Με μερικές μικρές κινήσεις, τα σωστά tops και τα κατάλληλα παπούτσια, μπορείς να δημιουργήσεις αμέσως outfits που θα σε κάνουν να νιώθεις γεμάτη αυτοπεποίθηση. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σταθείς μπροστά στον καθρέφτη σου, δοκίμασε ένα από αυτά τα tricks. Θα εκπλαγείς με το πόσο εύκολο είναι!