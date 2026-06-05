Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι τρία έτη.

Ένα συχνό φαινόμενο στις μισθώσεις κατοικιών είναι η πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή:

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 1703/1987 και Ν. 2235/1994) είναι τρία έτη, ακόμη κι αν στο συμφωνητικό προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον 6 μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

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