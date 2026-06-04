Ναύπακτος: 75 ετών με κινητικά προβλήματα ο οδηγός που λίγο έλειψε να χτυπήσει μωρό μέσα σε ΙΧ

Ο οδηγός μπήκε αντίθετα στο δρόμο, παρέσυρε τρία δίκυκλα, συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και κατέληξε σε δύο καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές - Έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα και τη δημοσιοποίηση του βίντεο η Τροχαία του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Ναύπακτο, όπου μια μητέρα κατάφερε να διασώσει το παιδί της από βέβαιο κίνδυνο, αντιδρώντας την τελευταία στιγμή σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο προκάλεσε 75χρονος οδηγός με κινητικά προβλήματα.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε μονόδρομο κοντά στην πλατεία του λιμανιού στην Ναύπακτο. Η γυναίκα βρισκόταν δίπλα στο σταθμευμένο όχημά της, όταν ξαφνικά ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας εξετράπη της πορείας του.

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