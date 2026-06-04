Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (4/6) στους κινηματογράφους

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα θα σου δημιουργήσουν το εξής πρόβλημα: δεν θα ξέρεις ποια να δεις πρώτη.

Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα, δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Το Σαββατοκύριακο θα το περάσεις με ποπ κορν και αντικουνουπικά (για τους λάτρεις των θερινών), αφού οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν από σήμερα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Από που να ξεκινήσω;

Το διαχρονικό και πάντα επίκαιρο μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ, η Φάρμα των Ζώων, κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους, έρχεται με φόρα στην μεγάλη οθόνη. Επιπλέον, το Scary Movie επιστρέφει με νέα παρωδία τρόμου, ενώ το Ελλάδα 3.0, φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία, παρουσιάζοντας τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα.

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