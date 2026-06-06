Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα

Το κάπνισμα και το αλκοόλ συνδέονται με σχεδόν τους μισούς από τους καρκίνους που είναι εφικτό να προληφθούν.

Μια σημαντική πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι σχεδόν 4 στις 10 περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως συνδέονται με παράγοντες κινδύνου, που μπορούν να προληφθούν.

Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το κάπνισμα και το αλκοόλ συνδυαστικά αντιπροσώπευαν περίπου το 48%, καθιστώντας τους δύο από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους κινδύνους για καρκίνο.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι κάθε καρκίνος μπορεί να προληφθεί ή ότι οι ασθενείς φέρουν ακέραιη ατομική ευθύνη για τον καρκίνο τους. Σημαίνει ότι η μείωση της έκθεσης σε γνωστούς κινδύνους για καρκίνο θα μπορούσε να αποτρέψει εκατομμύρια μελλοντικές διαγνώσεις.

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