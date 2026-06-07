Τα 6 σημάδια που σου στέλνει το σώμα σου, για να σε προειδοποιήσει ότι χρειάζεσαι άμεσα ένα διάλειμμα

Είναι ξεκάθαρο πως έχεις ξεπεράσει τα όριά σου, αν τα παρακάτω σημάδια σου λένε κάτι

Είναι εύκολο να αγνοείς το σώμα σου όταν βρίσκεσαι συνεχώς σε κίνηση. Λογαριασμοί που τρέχουν και πρέπει να πληρωθούν, ένα σπίτι που χρειάζεται φροντίδα και πόσα ακόμα πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς καθημερινά. Το σώμα στέλνει μερικές φορές πολύ συγκεκριμένα σημάδια, προκειμένου να σου δείξει πως πρέπει να σταματήσεις, να πάρεις ένα διάλειμμα και να ξεκουραστείς.

Το burn out είναι τόσο συχνό, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει αναγνωρίσει ως σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει σε προβλήματα υγείας. Αν λοιπόν βιώνεις κάποιο από τα παρακάτω εννέα σημάδια που σου στέλνει το σώμα σου, τότε αξίζει να τα πάρεις σοβαρά και να βρεις έναν τρόπο να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου, έστω και για λίγο.

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