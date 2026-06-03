Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της: Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική
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Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του δράστη
Ένας Σουδανός έκανε βόλτες ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας μαχαίρι, ενώ μάλιστα προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα μέσα στο κατάστημά της. Μάλιστα, εισέβαλε και σε πολυκλινική απειλώντας γιατρούς και ασθενείς.
Το θύμα της απόπειρας βιασμού, αποκάλυψε τα όσα σοκαριστικά βίωσε: «Μπήκε προσποιούμενος τον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και, την ώρα που του είπα “καθίστε” και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του πίσω ακριβώς από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω. Βιάστηκα, άσχετα από την πράξη, μέσα στον χώρο μου».
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