Το «ζωγραφιστό χωριό» της Ελλάδας που μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Ένα μοναδικό χωριό που ξεχωρίζει για την εξωτερική διακόσμηση των σπιτιών του. Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel & Leisure το συμπεριέλαβε στη λίστα του με τις 17 καλύτερες μικρές πόλεις της Ευρώπης.

Περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο, «ζωγραφιστό χωριό» που εντυπωσιάζει Έλληνες και ξένους επισκέπτες με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα στις προσόψεις των σπιτιών του.

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