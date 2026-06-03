Ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου στη Σαντορίνη για ένα ηλιοβασίλεμα

Το πρώτο σε πωλήσεις Ελληνικό Premium Gin συναντά ένα από τα καλύτερα bars του κόσμου, σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς φιλοξενίας της Ελλάδας.

Το Σάββατο 12 Ιουνίου 2026, η οικογένεια του Mataroa υποδέχεται τη θρυλική ομάδα του Moebius από το Μιλάνο, #7 στη λίστα των World’s 50 Best Bars, σε ένα μοναδικό guest event στο εμβληματικό Andronis Arcadia στη Σαντορίνη.

Με φόντο τη μαγευτική θέα της Οίας και το πιο συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα του Ιουνίου, το πολυβραβευμένο resort μετατρέπεται για μία βραδιά σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης φιλοξενίας και της παγκόσμιας cocktail σκηνής. Το Pacman Sunset Restaurant, το signature restaurant του Andronis Arcadia, φιλοξενεί το event σε ένα ατμοσφαιρικό setting όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και η ενέργεια της Σαντορίνης δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξεχωριστή εμπειρία.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι το premium Mataroa Mediterranean Gin, το ιδιαίτερο Mataroa Pink, το δροσιστικό Mataroa Happy (low-alcohol με κάνναβη και damiana) και το ολοκαίνουργιο Mataroa Zero (zero alcohol & zero sugar), πάνω στα οποία η ομάδα του Moebius θα δημιουργήσει τέσσερα ξεχωριστά signature cocktails εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο, τα αρώματα του καλοκαιριού και τη μοναδική προσωπικότητα κάθε ετικέτας.

Οι έμπειροι mixologists του Pacman ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη βραβευμένη ομάδα του Moebius, εξερευνώντας νέες εκφράσεις του Mataroa μέσα από ανατρεπτικούς συνδυασμούς, τεχνικές υψηλής μιξολογίας και premium πρώτες ύλες.

Τέσσερα signature cocktails, δημιουργία της ομάδας του Moebius, θα έχουν ως βάση καθένα από τα τέσσερα Mataroa και αναμένεται να αναδείξουν με μοναδικό τρόπο τη μυστική συνταγή και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε ετικέτας, δημιουργώντας εκρηκτικούς συνδυασμούς και μια εμπειρία αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και την απόλαυση.

Μια βραδιά όπου το διεθνές bartending συναντά τη σύγχρονη ελληνική φιλοξενία, στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο της Σαντορίνης.



«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη σύμπραξη του Mataroa με το Moebius στο Andronis Arcadia. Μια ξεχωριστή βραδιά που φέρνει κοντά τη δημιουργικότητα, την cocktail κουλτούρα και την ενέργεια της Σαντορίνης, στο πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του καλοκαιριού»

ANDRONIS Team

Πληροφορίες και κρατήσεις https://www.pacmansunsetrestaurant.com/ // +30 2286 186671



