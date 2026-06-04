Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις Carlos Moyá επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι στο Rafa Nadal Tennis Center του Sani στο πλαίσιο της σειράς Legend Visits

Μια μοναδική ευκαιρία για προπόνηση δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις. Η εμπειρία πραγματοποιείται στο Sani, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τένις και αθλητισμό στην Ευρώπη.

Το βραβευμένο Sani στην Χαλκιδική υποδέχεται και φέτος μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου τένις. Από τις 22 έως τις 27 Ιουνίου, οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προπονηθούν δίπλα στον Carlos Moyá, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και επί σειρά ετών προπονητή του Rafael Nadal, στο Rafa Nadal Tennis Center (RNTC).

Στο πλαίσιο της σειράς Legend Visits, φίλοι του τένις κάθε ηλικίας θα συμμετάσχουν στα εξειδικευμένα προγράμματα του Rafa Nadal Tennis Center, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων προπονητών του κέντρου και με την ιδιαίτερη παρουσία του Ισπανού πρωταθλητή.

Ο Carlos Moyá θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες πολύτιμες εμπειρίες από την πολυετή πορεία του στα κορυφαία επίπεδα του επαγγελματικού τένις, καθώς και γνώσεις που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της σχεδόν οκταετούς συνεργασίας του με τον Rafael Nadal. Η παρουσία του στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Rafa Nadal Tennis Center επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία του Sani με το διεθνώς αναγνωρισμένο προπονητικό κέντρο, έπειτα από τις επιτυχημένες επισκέψεις του αθλητή το 2021 και το 2024.

Οι συμμετέχοντες στα εβδομαδιαία προγράμματα του RNTC λαμβάνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στο εβδομαδιαίο τουρνουά τένις που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2019, το Rafa Nadal Tennis Center στο Sani έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς τένις στην Ευρώπη. Διαθέτει οκτώ χωμάτινα γήπεδα, club house και υπαίθριο lounge, προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά και ενήλικες όλων των επιπέδων. Η προπονητική φιλοσοφία βασίζεται στη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Rafael Nadal κατά τη διάρκεια της σπουδαίας αγωνιστικής του καριέρας, συνδυάζοντας τεχνική κατάρτιση, φυσική προετοιμασία και πνευματική ενδυνάμωση.

Το Rafa Nadal Tennis Center αποτελεί μέρος της ευρύτερης αθλητικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας που προσφέρει το Sani. Tο πολυβραβευμένο θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις και ακαδημίες, δραστηριότητες ευεξίας και εμπειρίες στη φύση για οικογένειες, ζευγάρια και επισκέπτες κάθε ηλικίας, με σταθερή δέσμευση στην αειφορία, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την υπεύθυνη φιλοξενία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Rafa Nadal Tennis Center στο Sani, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Sani.